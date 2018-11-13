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AVM’ye, sanayiye, otele sıfır atık zorunluluğu geliyor

Çevre Bakanlığının taslağına göre; belediyeler, alışveriş merkezleri, organize sanayi bölgeleri, kamu kuruluşları, eğitim kurumları, oteller ve sağlık kuruluşlarına, 2019’da ‘Sıfır Atık Sistemi’ne geçme zorunluluğu geliyor.

13 Kasım 2018 Salı 08:28
AVM’ye, sanayiye, otele sıfır atık zorunluluğu geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen “Sıfır Atık” uygulamasına ilişkin yönetmelik taslağı görüşe açıldı. Taslağın hayata geçmesi hâlinde; belediyeler ile alışveriş merkezleri, organize sanayi bölgeleri, bin ve üzerinde çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları, 100’den fazla öğrencisi bulunan eğitim kurumları, 100 üzeri çalışanı olan iş yerleri, sanayi kuruluşları, 4 ve 5 yıldızlı oteller ile 50 ve üzeri yatak kapasitesine sahip sağlık kuruluşlarına, 2019’da Sıfır Atık Sistemi’ne geçme zorunluluğu getirilecek. Yönetmelik taslağında; atık oluşumunun önlenmesi, önlemenin mümkün olmaması durumunda en aza indirilmesi, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, kaynakların verimli kullanılması, atığın kaynağında ayrı toplanması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüşümü için Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin kurulması ve Sıfır Atık Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

MOBİL MERKEZ DE OLACAK

Buna göre belediyeler, Bakanlığın belirlemiş olduğu esaslara uygun ve her 250 bin nüfusa bir adet olacak şekilde, birinci sınıf atık getirme merkezi kuracak. Ayrıca her yirmi mahalleye bir adet mobil atık merkezi yerleştirilmesi de ön şartlar arasında yer alıyor. Geri kazanılabilir tüm atıkların toplanması amacıyla, bunlara yönelik cadde cadde toplama yerleri ve günleri belirlenecek. Farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları da belediyelerce yapılacak. Kağıt, karton, cam, metal, plastik ve kompozit türü geri kazanılabilir atıklar ile diğer atıklar, farklı poşet veya ekipmanda biriktirilecek ve ayrı olarak toplanacak. Sistem kapsamında poşet veya ekipmanlarda geri kazanılabilir atıklar için “mavi”, kompostlanabilir atıklar için “kahverengi”, cam atıkları için “yeşil” ve diğer atıklar için “gri” renk ekipman veya işaretleme kullanılacak.

BELEDİYELERE BÜYÜK GÖREV

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi’nin hayata geçmesiyle önemli kazanımlar elde edildiğini vurguladı. Projeyi, yayımlanacak olan Sıfır Atık Yönetmeliği ile bütün ülkeye yaymayı hedeflediklerini belirten Bakan Kurum “Bu noktada belediyelerimize önemli görevler düşüyor. Sıfır Atık Projesi’ni başarıya götürecek en önemli konu, yerel yönetimlerin projeyi sahiplenmeleridir. Belediyeler, atıkların kaynağında ayrı toplanması için vatandaşlara gerekli altyapıyı sağlamakla yükümlü. Artık belediyelerimizin sadece evsel atıkları toplaması ve düzenli depolaması yetmez. Kâğıt, karton, plastik, metal, cam gibi geri kazanılabilir atıklar için de ayrı bir toplama sistemi kurmaları gerekmektedir. Bunu hayata geçirmeleri için belediyelere 2019 sonuna kadar süre verdik. Uygulamalarını yakından takip edeceğiz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 08:28
  1. sıfır atık
  2. murat kurum
  3. geri dönüşüm

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