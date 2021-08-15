Türkiye koronavirüs aşı uygulamasıyla dünyada önemli bir noktaya geldi. 84 milyon doza yakın aşı yapıldı. Ancak aşı olmayan 19 milyon civarında kişi bulunuyor. Aşı olmayanlar ise eylül ayından itibaren kendilerine yönelik yaptırımların olup olmayacağını merak ediyor.

AVM’ye girişte aşı zorunlu mu? Çalışanlara aşı zorunlu olacak mı?

Bilindiği gibi ülkemizde aşı zorunlu değil. Artan vakalar ve salgının artık Türkiye için bir tehlike olmaktan çıkması için uzmanlar toplumun yüzde 80’inin 2 doz aşı olması gerektiğini belirtiyor. Aşı olmayanlara karşı yaptırımların olacağına ilişkin konular da kulislerde konuşuluyor. Eylül ayıyla birlikte düğün, konser, sinema, kafe, AVM gibi kapalı ortamlara girenlerin iki doz aşılı olmasının ya da PCR testi yaptırmasının gerekli olabileceği konuşuluyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Kabine toplantısında aşı zorunluluğu konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.