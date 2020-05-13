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Aktüel

AVM’ye giden vatandaşlar virüs tedbirleri konusunda bilgilendirildi

Mersin’de alış veriş merkezlerine giden vatandaşlar, polis ekiplerince korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:11:27 -
AVM’ye giden vatandaşlar virüs tedbirleri konusunda bilgilendirildi

Mersin’de alış veriş merkezlerine giden vatandaşlar, polis ekiplerince korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezlerinin açılması ile birlikte kentteki bu tip yerleri ziyaret ederek, vatandaşları ve AVM çalışanlarını korona virüse karşı alınması gereken tedbirler, sosyal mesafe ve izolasyon konularında bilgilendirdi.

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