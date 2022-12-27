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Yerel AVM'nin merdiven boşluğunda korkunç ölüm!
Yerel

AVM'nin merdiven boşluğunda korkunç ölüm!

İzmir'de iş yerinin bulunduğu alışveriş merkezinin 1'inci katındaki merdiven boşluğundan eksi 2'nci kata düşen mağaza müdürü Cemalifer Kızgınoğlu (48), hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 16:46:00 -
AVM'nin merdiven boşluğunda korkunç ölüm!

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan alışveriş merkezinde çalışan mağaza müdürü, 1'inci kattaki merdiven boşluğundan eksi 2'inci kattaki beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay dün sabah saat 09.00 sıralarında, Balçova ilçesinde bulunan Agora Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekstil ve ev eşyaları mağazasında müdürlük yapan Cemalifer Kızgınoğlu, 1'inci kattaki merdivenlerdeyken bir anda dengesini kaybederek eksi 2'inci kata düştü.

Beton zemine düşen kadın yerde hareketsiz şekilde yatarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kızgınoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri çevrede çalışma yürüttü. Talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cemalifer Kızgınoğlu'nun ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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