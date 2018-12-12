THY- Euroleague
0553 313 94 23

AVM’lerden vazgeçmedik

AVM’lerdeki perakende ciro endeksi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 artarak 277 puana ulaştı. Kiralarda TL’ye dönüş kur pazarlığını sona erdirirken tüketicilerin AVM’lere olan ilgisinde olağanüstü bir düşüşün yaşanmaması esnafın yüzünü güldürdü.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:35
AVM’lerden vazgeçmedik

Ekonomi Servisi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin ekim ayı sonuçlarına göre metrekare verimliliğinde en yüksek artış bu ay da hipermarket kategorisinde yaşandı. Teknoloji ise en az artışın yaşandığı kategori oldu. AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Ekim 2018’de İstanbul’da 1.334 TL, Anadolu’da 872 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ekim 2018’de 1.057 TL olarak gerçekleşti.

Metrekare verimliliği

Geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 25,2, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 17,7, yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 17,6, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 7,2 ve teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 3,9 artış gösterdi. Ekim 2018 verileri bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3’lük bir azalış yaşandığı gözlemlendi.

Memnuniyet verici

AYD Başkanı Hulusi Belgü, “AVM Perakende Ciro Endeksinin her ay bir önceki yıla oranla artış göstermeye devam ediyor olması sektörümüz için son derece memnuniyet verici. Bayram alışverişleri ve okulların açılışı ile birlikte oldukça hareketli geçen Ağustos ve Eylül aylarından sonra AVM’lerdeki ziyaretçi sayılarında düşüş olması gayet normal karşıladığımız bir sonuç’’ dedi. Belgü, kiralarda Türk Lirası’na dönülmesinin de perakendecilerin maliyetlerine olumlu yansıdığını ifade etti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:35
  1. İstanbul
  2. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği
  3. Akademetre Research
  4. Perakende Ciro Endeksi
  5. AVM
  6. AYD Başkanı Hulusi Belgü
  7. Türk Lirası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları
    1. Avrupa borsaları
    2. "Tevgera Azadi'nin terörle iltisaklı..
    3. Darbe evrakları Akın İpek'in..
    4. "Türkiye'nin Yıldızları": Murat İlbilgi
    5. Haram için kuyruktalar
    6. "Kara kış" gelmeden mezar yerleri açıldı
    7. Güneş ışığını takip eden "akıllı..
    8. Köy köy gezip yetenekli çocukları..
    9. "Tüm dünyada Türkçe öğrenmeye rağbet..
    10. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye..
    11. Kotasız internet fiyatları belli oldu
    12. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    13. Soyguncuları pompalı tüfekle..
    14. Yüzünün yarısını kaplayan tümörden..
    15. Zeytinburnu'ndan İstanbul yeni..
    16. Ev ödeviyle "dikili ağaçları" oldu
    17. İstanbul'da kar yağışı
    18. Lise müdüründen inanılmaz hareket!..
    19. İhanet girişimini "şükür secdesi" ile..
    20. Kütahya'da öğrenecek, Özbekistan'da..
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir