AVM’lerden vazgeçmedik

Ekonomi Servisi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin ekim ayı sonuçlarına göre metrekare verimliliğinde en yüksek artış bu ay da hipermarket kategorisinde yaşandı. Teknoloji ise en az artışın yaşandığı kategori oldu. AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Ekim 2018’de İstanbul’da 1.334 TL, Anadolu’da 872 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ekim 2018’de 1.057 TL olarak gerçekleşti.

Metrekare verimliliği

Geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 25,2, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 17,7, yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 17,6, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 7,2 ve teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 3,9 artış gösterdi. Ekim 2018 verileri bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3’lük bir azalış yaşandığı gözlemlendi.

Memnuniyet verici

AYD Başkanı Hulusi Belgü, “AVM Perakende Ciro Endeksinin her ay bir önceki yıla oranla artış göstermeye devam ediyor olması sektörümüz için son derece memnuniyet verici. Bayram alışverişleri ve okulların açılışı ile birlikte oldukça hareketli geçen Ağustos ve Eylül aylarından sonra AVM’lerdeki ziyaretçi sayılarında düşüş olması gayet normal karşıladığımız bir sonuç’’ dedi. Belgü, kiralarda Türk Lirası’na dönülmesinin de perakendecilerin maliyetlerine olumlu yansıdığını ifade etti.