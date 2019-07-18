AVM'lerdeki markalar ortak alan giderlerinde şeffaflık istiyor

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Ortak alan giderlerinde şeffaflık ve tazminatsız erken çıkış konularındaki taleplerimizi çözüm bulunana kadar ısrarla gündemde tutacağız." ifadesini kullandı.

Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, "kiralamada TL’ye geçiş", "AVM'lerde ortak alan giderleri" ve "tazminatsız erken çıkış" konularında Türkiye'nin önde gelen 381 markasının örnekleme yoluyla nabzını tuttukları anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete katılan markaların yüzde 87’sinin kiralamada TL’ye geçişten memnun olduğunu bildiren Öncel, yüzde 98’inin ise AVM'lerde ortak alan giderlerinin şeffaf ve adil olmamasından şikayet ettiğini, markaların yüzde 96’sının da 3 veya 6 ay önceden haber verilmek koşuluyla tazminatsız erken çıkış hakkı istediğini aktardı.

Öncel, BMD çatısı altında 381 markanın Türkiye genelinde 70 bin mağazada 400 bin çalışanı bulunduğunu belirterek, yaptıkları anket çalışması ile organize perakende sektörünün dinamik gücünü oluşturan markaların güncel sorunlarla ilgili görüşlerini aldıklarını kaydetti.



Dövizle kiralamanın yıllardır markaların en büyük sorunu olduğunu vurgulayan Öncel, anket sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hatırlanacağı üzere, BMD'nin yoğun çabaları sonucunda 2018'in son çeyreğinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile kiralamada TL'ye geçildi. Ankette üyelerimize ilk olarak bu kararla ilgili görüşlerini sorduk. Cevap verenlerin yüzde 87'si karar için 'olumlu, artık çok daha rahat kiralama kararı alıyoruz' derken, yüzde 13'ü 'dövizle kiralama koşulları daha iyiydi' şeklinde görüş bildirdi. İkinci sorumuz; AVM'lerdeki ortak alan giderleri ile ilgiliydi. Katılımcılardan yüzde 98,1'i soruya 'ortak alan giderleri şeffaflıktan ve adil olmaktan uzak' yanıtını verirken, sadece yüzde 1,9'u 'şeffaf ve memnun' olduğunu bildirdi. Üyelerimize son olarak 3 veya 6 ay önceden bildirmek koşulu ile tazminatsız erken çıkış konusundaki görüşlerini de sorduk. Cevap verenlerin yüzde 96,3'ü 'tazminatsız erken çıkış imkanı olsa daha çok mağaza açabilirim, AVM’ler daha çabuk kiracı bulur' şeklinde görüş bildirdi. Katılımcıların sadece yüzde 3,7’si 'koşullar aleyhine de gelişse kiracı, sözleşme sonunu beklemeli' yanıtını verdi."





- "Ortak alan giderlerinde açıklanamayan ve cevapsız kalan tutarsızlıklar var"





Sinan Öncel, anketin üye markaların yüzde 100’e yakın bölümünün BMD’nin tezlerine tam destek verdiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Ortak alan giderlerinde şeffaflık ve tazminatsız erken çıkış konularındaki taleplerini çözüm bulunana kadar ısrarla gündemde tutacaklarını belirten Öncel, "Dövizle kiralamanın belirsizliklerinden kurtulan markalarımız, verimlilik temelinde büyümek ve zarar eden mağazalarını kapatarak yola devam etmek istiyor. Ancak geçmiş yıllarda yapılan bazı kontratlardaki erken fesih durumunda yüksek tazminat maddeleri markalarımızın elini kolunu bağlamaya devam ediyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetimi, geçen yıl eylül ayında ‘3 ay önceden bildirilmesi kaydı ile perakendeciye tazminatsız çıkış hakkı’ verme kararı almıştı. Aradan 9 ay geçtiği halde bazı AVM’ler, kararın gereğini yerine getirmedi. Kontratlardaki yüksek tazminat maddeleri ile markalarımız adeta rehin tutuluyor. Bu konuyla ilgili yasal düzenleme talebimiz devam ediyor. Ortak alan giderlerinde de kontrol edilemeyen, açıklanamayan ve cevapsız kalan tutarsızlıklar var." ifadelerini kullandı.

Öncel, AVM’lerin önemli bir kısmının bilgi verme konusunda isteksiz davrandıklarını, üyelerinin yüzde 100'e yakınının şikayetçi olduğu bu iki soruna AYD'nin yeni yönetimiyle "adil ticaret ilkesi" çerçevesinde çözüm bulacaklarını bildirdi.