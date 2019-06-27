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AVM'lerdeki insan davranışları analiz edilecek

Securitas Avrupa İş Geliştirme Direktörü Per Clemmensen:- "Güvenlik kameraları ve farklı dedektörler yalnızca gözlemleme için değil, insan davranışlarıyla ilgili veri toplamak ve analiz etmek amacıyla da kullanılacak"- "Yakın gelecekte mağazalardan online alışveriş yapıp, yemek alırken araçlar için oluşturulan alanlar gibi özel bir noktadan bu ürünleri teslim almak mümkün olabilecek"- "Eskiden perakende sektöründeki hırsızlıkların mağaza dışından kaynakladığını düşünüyorduk fakat bu kayıpların büyük bir kısmının lojistik sırasında ya da yanlış teslimat nedeniyle gerçekleştiğini keşfettik"

27 Haziran 2019 Perşembe 11:02
AVM'lerdeki insan davranışları analiz edilecek

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Securitas Avrupa İş Geliştirme Direktörü Per Clemmensen, güvenlik kameralarının ve farklı dedektörlerin yalnızca gözlemleme için değil insan davranışlarıyla ilgili veri toplamak ve analiz etmek amacıyla da kullanılacağını ifade etti.

Clemmensen, AA muhabirine perakende sektörü güvenlik sistemlerindeki değişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada güvenlik servislerini işletme noktasında değişimler meydana geldiğine dikkati çeken Clemmensen, mevcut güvenlik sistemlerini yeni teknolojilerle birleştirerek verimi artırdıklarını ifade etti.

Clemmensen, güvenlik kameralarının ve farklı dedektörlerin yazılımlarının geliştirilmesiyle bu cihazların yalnızca gözlemleme için değil, ısı haritası çıkarmak, ziyaretçi sayısını, ziyaretçilerin nasıl davrandıklarını ve hangi alanlarda ne kadar süre geçirdikleriyle ilgili veri toplamak ve analiz etmek amacıyla da kullanılacağını anlattı.

Böylece cinsiyet, yaş, sezonlara ve kampanyalara göre değişen ziyaretçi sayıları gibi birçok bilgiyi de analiz etmenin mümkün olacağını belirten Clemmensen, "Ertesi gün bizi nelerin beklediği hakkında tahminde bulunup, güvenlik önlemlerimizi ona göre alabileceğiz. Bu uygulama İngiltere'deki müşterilerimiz için mevcut. Avrupa'nın geri kalanına ve Türkiye'ye yayılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Clemmensen, veri toplamak için sosyal medyadan da faydalandıklarını aktararak, kar oranı ve ziyaretçi sayısı yüksek AVM'lerin başarılarını artıran en önemli üç faktörden birinin güvenlik olduğuna dikkati çekti.

Dünya genelinde yaygınlaşması beklenen yeni alışveriş trendlerine dair de açıklamalarda bulunan Clemmensen, yakın gelecekte mağazalardan online alışveriş yapıp, yemek alırken araçlar için oluşturulan alanlar gibi özel bir noktadan bu ürünleri teslim almanın mümkün olabileceğini ifade etti.

- "Türkiye'de AVM'lerde saatlerce vakit geçiriliyor"

AVM'lerde insanların vakit geçirme alışkanlıklarının ülkelerin kültürlerine göre değişiklik gösterdiğine işaret eden Clemmensen, "Türkiye ve Güney Avrupa'da insanlar AVM'lerde çocukları ve aileleriyle saatlerce vakit geçirebiliyor. Bu ülkelerdeki merkezlerde eğlence parkları, şık restoranlar mevcut. Kuzey Avrupa ülkelerinde ise insanlar AVM'lere yalnızca alışveriş yapmak için gidiyor." dedi.

Clemmensen, bunun güvenlik ihtiyaçlarını da şekillendirdiğini ve AVM'lerde aileleriyle vakit geçiren insanların kendilerini güvende hissedebilmesi için daha ileri teknolojili elektronik sistemlerin kullanılması ve daha fazla özel güvenlik görevlisi bulunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de güvenlik önlemlerinin sıkı olabilmesine kanunların da izin verdiğini kaydeden Clemmensen, "Bazı Avrupa ülkelerinde bu önlemler bulunmuyor. Fakat yakın zamanda benzer önlemler bu ülkelerde de yaygınlaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Clemmensen, Securitas'ın Türkiye'de 24 ilde 70 AVM'de, 4 bin 600 özel güvenlik görevlisiyle hizmet verdiğini kaydetti.

- "Perakende kayıplarının büyük kısmı lojistik sırasında gerçekleşiyor"

Sık karşılaşılan perakende hırsızlıklarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Clemmensen, "AVM'lerde yankesicilik, lojistik esnasında ürünler rampalardan ilerlerken yapılan hırsızlıklar görüyoruz. Mağazalarda üniformalı güvenlik görevlileri görmüyoruz belki ama dedektörlerimiz ve kameralarımız aracılığıyla gözlem yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Clemmensen, eskiden perakende sektöründeki hırsızlıkların mağaza dışından kaynakladığını düşündüklerini fakat bu kayıpların büyük bir kısmının lojistik sırasında ya da yanlış teslimat nedeniyle gerçekleştiğini keşfettiklerini anlattı.

Stok hareketlerini takip edebilmek için farklı sistemler kullandıklarına değinen Clemmensen, şunları kaydetti:

"Stok durumunu görmek için ürünlere yerleştirilen Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) alarmları Türkiye'de hızla yaygınlaşıyor. Neyin stokta olduğunu kolayca görüp müşteriye ulaştırmak mümkün oluyor. Bu sistemin yaygınlaşmasıyla perakende satışlarında yaklaşık yüzde 9'luk bir artış sağladık. Stok kontrolü kayıpları da azaltıyor."

Türkiye'de bu yılın başından itibaren hırsızlık ve ziyaretçiler arası tartışma olaylarında artış gözlemlediklerini aktaran Clemmensen, mağazalarda hırsızlığın önlenmesi için video analizli kamera takip sistemlerinin yaygınlaştığına işaret etti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:02
  1. AVM
  2. güvenlik sistemleri
  3. Per Clemmensen
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