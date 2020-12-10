AVM'lerdeki HES kodu sorgulama sırasına bu cihaz son verecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerine HES kodu okutularak girileceği açıklamıştı. Yayınlanan genelge sonrasında HES kodu uygulamasını başlatıldı. Ancak uygulama sırasında uzun kuyruklar görülebiliyor. Yoğunluğu ve en önemlisi de teması önlemek adına Erpa Teknoloji AR-GE ekibi tarafından geliştirilen HES IQ-HES KONTROL NOKTASI, Hayat Eve Sığar uygulamasıyla entegre çalışarak koronavirüs riski taşıyan kişilerin kontrolünü sağlamayı hedefliyor. Cihaz hakkında bilgi veren Erpa Teknoloji Genel Müdürü Nihat Erdal, "Cumhurbaşkanımız kısıtlamaları yayınlamaya başladıktan sonra biz HES kodu uygulaması nasıl kolay bir şekilde yapılabilir diye AR-GE çalışması yaptık. Bir haftada böyle bir ürün ortaya çıkardık" diye konuştu.

Amacımız taşıyıcıların toplum içinde olmasını engellemek

Ürünün özelliğine dikkat çeken Nihat Erdal, "HES IQ ürününü kullanacak kurumlar, Sağlık Bakanlığı'nın kurumlara özel yapmış olduğu uygulamadan alacağı API üzerinden, kişilerin herhangi bir koronavirüs şüphesinin olup olmadığını tespit edebilecektir. Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden QR kodunun okutulması ile belirlenebiliyor. Amacımız koronavirüsün bulaşmasını, yayılımını önlemek. Müşteri telefonundaki uygulamadan QR kodunu cihazın kamerasına okutuyor ya da HES kodunun tuşlar yardımıyla sisteme girebiliyor. Hiçbir bekleme ve temas olmadan tamamen elektrik ve internetle bağlantı sayesinde çalışan bir cihaz. Amacımız burada teması ya da koronavirüslü olan kişilerin toplum içinde olmasını engellemek" ifadelerini kullandı.

Kamu kurumları, bakanlıklar, belediyeler, adliyeler, plazalar, siteler, kişilerin yoğun bir şekilde yaşadığı yerlerde bu cihazın kullanılması mümkün olduğunu anlatan Erdal, "Bu cihaz öncesi ise kişi QR kodunu okuturken iki kişi arasında bir temas riski vardı. Kısıtlama ilk çıktığı dönemlerde AVM'lerde yoğun sıralar oluşmuştu. Cihaz sayesinde hızlı bir şekilde içeriye girilebiliyor. Örneğin İstiklal Caddesi'ne girişte de kullanılması etkili olacaktır" dedi.

"Vatandaşlar sırada beklememekten memnun"

AVM girişinde cihazı kullanan vatandaşlar da memnun olduklarını belirtti. Cihazın sosyal mesafeyi en aza indirdiğini ifade eden Bedrettin Alparslan, "Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyal mesafeyi en aza indirdi. Daha güvenli bir alan yaratıldığını gördüm" dedi. Danışmada sırayı beklemekten cihazın daha pratik olduğunu anlatan bir başka vatandaş ise “Telefonumuzdaki kodu okutarak geçmek daha güvenli oldu. Bence güzel ve iyi bir uygulama oldu” diye konuştu. 65 yaş üstü olduğunu ve belli saatlerde dışarıya çıktığını anlatan Özen Çınar da Böyle bir cihazla daha önce karşılaşmamıştım ancak bu uygulamayı doğru buldum" ifadelerini kullandı.