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Ekonomi AVM’lerde ilk Token Akasya’dan
Ekonomi

AVM’lerde ilk Token Akasya’dan

Akiş GYO’nun yatırımcısı olduğu Akasya AVM, Colony’le Akasya Token projesi için anlaştı. Projeyle bir kripto varlığın üretilmesi ve satılması öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 22:02:00 -
AVM’lerde ilk Token Akasya’dan

Akiş GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: “AVM ziyaretçilerimize her zaman yeni deneyim olanakları sunmayı hedefliyoruz. Akasya Token, blockchain teknolojisinin gelecekte getireceği olanaklara ilk erişim olanağı sunması açısından büyük fırsatlar içeriyor. Akasya Token, ‘utility token’ yani fayda temelli bir proje. Bir AVM için yapılan ilk proje olmasıyla ayrışan Akasya Token’in sektördeki dinamikleri değiştireceğine inanıyoruz. Kullanıcılarımız için özel lounge alanından kişiselleştirilmiş müşteri hizmetlerine, gece alışverişinden öncelikli indirim fırsatlarına kadar pek çok ilki ‘Akasya Token’le hayata geçireceğiz. Ayrıca projemiz, Akasya AVM’nin NFT (non-fungible token) ve metaverse gibi perakende ile gayrimenkul sektörlerini derinden etkileyen makro trendlere erken adaptasyonu kapsamında bu dünyaya atılan ilk adım olma özelliğini taşıyor. Önümüzdeki dönemde Akasya AVM’nin metaverse dünyasında var olması dahil pek çok proje için fikir süreçlerimiz devam ediyor.”

Colony Kurucusu Ali Erhan Tamer ise “Akasya’nın token ekonomisine olan inancına ve uzun vadeli metaverse hedeflerine yol arkadaşlığı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akasya Token projesi AVM’lerin gelecek vizyonlarına rehberlik etmesi açısından fazlasıyla önemsediğimiz bir proje” ifadelerini kullandı.

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