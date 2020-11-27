AVM'ler salgında ikinci dalgayı hazırlıklı karşıladı

İSTANBUL (AA) - MEHMET FATİH ERDOĞDU - İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, "Umarım daha kötüye gitmeyiz ama mart ayından tecrübemiz var. O dönem de öncelikle yeme-içme sektörü kapanmıştı sonra da kiracılar kendilerini kapattıkları için AVM'ler pasif duruma düşmüştü. İnşallah en kötü senaryo gerçekleşmez ama buna da hazırlıklıyız." dedi.

Baştürk, AA muhabirinin AVM sektöründeki güncel durum ve salgın tedbirlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Salgınla mücadele konusunda artık tecrübeli olduklarını vurgulayan Baştürk, şunları söyledi:

"Umarım daha kötüye gitmeyiz ama mart ayından tecrübemiz var. O dönem de öncelikle yeme-içme sektörü kapanmıştı sonra da kiracılar kendilerini kapattıkları için AVM'ler pasif duruma düşmüştü. İnşallah en kötü senaryo gerçekleşmez ama buna da hazırlıklıyız. Açıkçası marttan beri hem perakende tarafı, hem kiracılar, hem de AVM yönetimleri dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri izleyerek alınacak tedbirler konusunda hazırlıklı olmaya başlamıştı. O tarihlerde de ekim-kasım döneminde ikinci dalganın gelmesi üzerine neler yapılabilir senaryolarına çalışılıyordu. Tabi yine de zor bir süreç, şu anda yeme-içme sektöründe zorluk daha fazla."

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında AVM'lerin sadece saat 10.00 ve 20.00 arasında faaliyet gösterdiklerini anımsatan Baştürk, "İlgili düzenlemelere uyum çalışması yaptık. Restoran ve kafelerin sadece paket servis ve gel götür tarzında hizmet vermelerine olanak tanındı. Bu, AVM'ler için son derece önemli olan yeme-içme sektöründe eskiden olduğu gibi insanların gelip masada oturarak yiyebilecekleri ortamın olmaması anlamına geliyor, biz de o alanları kullanıma kapattık." diye konuştu.





- "Denetimler sıkılaştırıldı"





Baştürk, mart ayından beri yayınlanan genelgelere yüzde 100 uyum için fedakarlıkla çalıştıklarını kaydederek, "Tüm alışveriş merkezleri için bunu söyleyebilirim. AVM girişlerinde ateş ölçümlerinin yapılması, gerek girişte gerek AVM'nin içinde sosyal mesafenin sağlanması, WC'lerde ve genel olarak AVM içerisinde dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması anlamında tam uyumlu çalışılıyor" dedi.

Denetimlerin her geçen gün arttığına işaret eden Baştürk, "Hem belediyelerin hem de merkezi kamu otoritelerinin yoğun bir şekilde denetimleri var. Bugün itibariyle denetimlerin arttığını görüyoruz. Burada sabit kadrolar var. Genelge sonrası kolluk kuvvetlerinin sürekli olarak bulunacaklarını gördük. Geldiler ve denetimler sıkılaştı. İnsanların da uyumu var. Uyum konusunda ilk bir iki gün basına da yansıyan görüntüler sonrası AVM yönetimleri gerekli önlemleri aldı." diye konuştu.

Baştürk, devletin tedbirler konusundaki direktiflerini izlemeye devam ettiklerini belirterek, ihmale gitmeden ve rehavete kapılmadan bu süreci yürüteceklerini dile getirdi.





- "Hayatın durmaması çok önemli"





Önlemlerle birlikte çarkların da dönmesi gerekliliğine işaret eden Baştürk, "Hayatın durmaması çok önemli. AVM içerisinde eczane ve marketimiz var, bunların hayatın durmaması adına bir şekilde, bazen de olağan saatlerin dışında çalışması gerekiyor. Marttaki birinci dalgada da bu ünitelerimiz kapanmadı, örneğin bebek bezi ve maması satan mağazalarımız ve ev içi tüketime yönelik ürünler satan mağazalarımız da böyle." şeklinde konuştu.

Salgının birinci dalgasındaki tecrübelerine benzer durumların yaşandığını aktaran Baştürk, şunları söyledi:

"Ev içi tüketimin arttığını gördük. Teknoloji ürünlerinin satışlarının daha da arttığını gördük. Bunun tekrarlanmasını da bekliyoruz. İlk tespitimiz de bu yönde. Süper marketimizin cirolarında artış oldu. 1 haftadır genel cirolarda düşüş olmasına rağmen süper marketin bu konuda ayrıştığını görüyoruz. Yine teknoloji ürünleri, beyaz eşya ve ev içi tüketim ürünleri satan mağazalarımızın da performanslarının bir tık arttığını görüyoruz. Yaşamın devam etmesi için devletimizin açıklamaları doğrultusunda hem kurallara uyarak hem de yaşamın devam etmesi için maksimum tedbirlerle bu süreci yürüteceğiz."

Çalışanların sağlığına ve salgınla mücadele için eğitimlere önem verdiklerine değinen Baştürk, "AVM içerisinde 2 bin 500 çalışanımız var, hepsinin sağlığı sorumluluğumuz dahilinde. Adeta bir Sağlık Bakanlığı çalışanı gibi hizmet verebilmeleri için eğitimlerimize devam ediyoruz. Onlar da artık çok daha tecrübeliler. Örneğin maske kullanımı konusunda insanların mart ayına göre çok daha uyumlu olduğunu görüyoruz. Bu tedbirleri son uyarılar çerçevesinde artırmamız gerekiyor." dedi.





- "İlk etapta ziyaretçi kaybı yaklaşık yüzde 30 seviyesinde"





Yeme-içme dükkanlarının çoğunun şu an aktif olduğuna değinen Baştürk, "Bizim yaklaşık 35 adet restoran ve kafelerimiz var. Bunların yarıdan fazlası şu an faal. Gel götür ve paket servis olarak hizmetlerine devam ediyorlar ama özellikle restoran olup masaya hizmet götüren işletmeler bundan daha fazla etkilendi. Onlar kapatma yolunu tercih ettiler. Fastfood sektörü ise faaliyetlerine devam ediyor." yorumunu yaptı.

Son genelge sonrası ziyaretçi kayıpları da yaşadıklarını belirten Baştürk, "Cumartesi günü itibariyle yaklaşık yüzde 30 civarında AVM bazında değişmekle birlikte giriş sayılarında azalmaya şahit olduk. Bu azalma beklediğimiz doğrultuda devam ediyor. Çünkü genel olarak herkes Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarını daha fazla takip eder hale geldi. Daha tedbirli olunmaya başlandı. AVM'lere giriş sayılarında da azalma oldu son bir haftadır." ifadelerini kullandı.



