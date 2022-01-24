AVM’ler saat kaçta kapanacak 24 Ocak Pazartesi

İstanbul’da AVM’ler kapandı mı 24 Ocak | İstanbul’da şiddetli kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu sebeple kamu kurum ve kuruluşları saat 15.30’da mesailerini bitirdi. Pek çok şirkette personelini erken çıkardı. AVM çalışanları ise bugün saat kaça kadar çalışacaklarını merak ediyor. Peki, AVM’ler saat kaça kadar çalışacak 24 Ocak