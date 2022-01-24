AVM’ler saat kaçta kapanacak 24 Ocak Pazartesi
İstanbul’da AVM’ler kapandı mı 24 Ocak | İstanbul’da şiddetli kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu sebeple kamu kurum ve kuruluşları saat 15.30’da mesailerini bitirdi. Pek çok şirkette personelini erken çıkardı. AVM çalışanları ise bugün saat kaça kadar çalışacaklarını merak ediyor. Peki, AVM’ler saat kaça kadar çalışacak 24 Ocak
İstanbul son yılların en etkili kar yağışı ile karşı karşıya. Kentin büyük kısmı beyaz örtüye büründü. Pek çok iş yeri personellerinin mesaisini erken bitirdi. Peki, AVM’ler bugün kaça kadar açık?
AVM’ler saat kaçta kapanacak 24 Ocak Pazartesi
AVM’ler 24 Ocak Pazartesi günü kar yağışı sebebiyle erken kapanacak. İstanbul Valisi ali Yerlikaya, “Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla; 19.30’da KAPATILACAKTIR. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim” paylaşımında bulundu.