2020 AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Corona virüs salgını nedeniyle uzun bir süre kapalı kalan AVM’ler, Bilim Kurulu toplantısından çıkan kararın ardından 11 Mayıs Pazartesi itibariyle açılmıştı. Bu noktada AVM’lere gitmek isteyen vatandaşlar saatlerde değişiklik olup olmadığını merak ediyor.

AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

18 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan genelge doğrultusunda AVM'lerin çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:

"Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir."

Türkiye'de AVM'ler sabah saat 10.00'da açılıyor.

AVM saat kaçta kapanıyor sorusu salgınla uğraştığımız şu günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Akşam geç saatlerde AVM'ye gidecek olan kişiler kapanış saatlerine buradan göz atabilirler. Türkiye genelinde kapanış saatleri 20:00 olarak düzenlenmiştir.