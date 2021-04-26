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Teknoloji AVM’ler kapanacak mı? AVM’lere yasak geldi mi?
Teknoloji

AVM’ler kapanacak mı? AVM’lere yasak geldi mi?

İKİ haftalık kısmi kapanma sürecinin değerlendirileceği Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak. Ramazan Bayramında hangi tedbirlerin alınacağı başta olmak üzere AVM’ler, berber ve kuaför salonlarının kapanıp kapanmayacağı da yine masada olancak. Kabinede toplantısında AVM’lerin kapanıp kapanmayacağına ilişkin bir karar söz konusu olacağı beklenirken, AVM-DER Başkanı Tahir Çelik, vaka sayılarının ciddi düşüş göstermesi ile birlikte alınacak ilave tedbir kararlarından alışveriş merkezlerinin muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 13:56:00 - 2021-04-26 13:58:48
AVM’ler kapanacak mı? AVM’lere yasak geldi mi?

Ramazan ayının ilk iki haftası için uygulanan iki haftalık kısmı kapanma kararından sonra Kabine toplantısı bugün yapılacak. Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler açık mı? AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor?

AVM-DER Başkanı Çelik, kısıtlamalara ilişkin bir açıklama yayınladı. Başkan Çelik, AVM’lerin sokağa çıkma saatlerinden dolayı ekonomik olarak zor bir sürece girdiğini ifade ederek, "Ramazan ayının 2’nci haftasından itibaren Ramazan Bayramı’nı kapsayacak bir tam kapanmanın konuşulduğu bu günlerde ülkemizde sayıları 460’ı bulan AVM’lerde bütün dünyada uygulanan her türlü tedbirler en üst seviyede hassasiyetle uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Çelik, açıklamasında, “Bundan daha fazlasının kanun yolu ile yapılmasını istemek, AVM’leri çarkını çeviremeyecek duruma getirir. Özellikle ‘ortak giderler’ AVM’lerin kırmızı çizgisi olup bu konuda yapılacak bir muafiyet düzenlemesi AVM’lere kepenk kapattırır. Bu konuda yetkililerin konuya hassasiyet ve hakkaniyet ile yaklaşacağını ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AVM'lerin kapanıp kapanmayacağı Kabine toplantısı sonrası belli olacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerin saat 17.30'da kapanacağını açıklamıştı. 

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