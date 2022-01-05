Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Omicron varyantı yaygın olarak görülmeye başlandı. Büyük şehirlerde vakalar hızla katlandı. Özellikle İstanbul’da vakaların yarısından fazlasını omicron varyantı oluşturuyor. Vatandaşlar ise bu sebeple kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor.

AVM’ler, kafeler kapanacak mı? Korona yasakları başlayacak mı?

Vaka sayısının 50 binin üzerinde çıkmasıyla gözler Bilim Kurulu’na çevrildi. Yılın ilk bilim kurulu toplantısı 5 Ocak Çarşamba günü yapılacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Aileler ise okulların durumunu merak ediyor. Konu hakkında son olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Bakan Özer, “Omicron hızla yayılıyor ancak okullarımızda önlemleri değiştireceğimiz bir alarm durumu söz konusu değil” dedi.