Son yıllarda alışveriş merkezi alışkanlığı yedin yetmiş yediye yerleşti. Pandemi süresince de alışveriş yapmak, restoran ya da kafelerde vakit geçirmek isteyenler AVM’lerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, AVM’ler saat kaçta kapanıyor?

AVM’ler kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri güncel

Pandemi öncesinde Türkiye’de tam bir AVM çılgınlığı yaşanıyordu. İzin günlerini AVM’de geçirenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı. Salgınla birlikte kapalı mekanlardan daha ziyade açık alanlar tercih ediliyor. Ancak alışveriş yapmak isteyenler, kapalı alanlarda geçirecekleri zamana dikkat ederek yine AVM’leri tercih ediyor. AVM’ler haftanın altı günü hizmet verecek. Pazar günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle AVM’ler kapalı olacak. İçişleri Bakanlığı genelgesindeki ifadeye göre AVM’ler haftanın altı günü 21.00’e kadar hizmet verebilecek.