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Yaşam AVM'ler kaçta kapanıyor?
Yaşam

AVM'ler kaçta kapanıyor?

Alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerle ilgili yaptırımlar merak ediliyor. Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri sürecinde AVM'ler açık olacak mı sorusunu araştırıyor. Alınan tedbirler kapsamında AVM'lerin çalışma saatleri değiştirildi. Peki AVM'ler kaçta kapanacak? İşte ayrıntılar…

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:54:00 -
AVM'ler kaçta kapanıyor?

"AVM'ler kaçta kapanıyor" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından yeni tedbirler alındı ve İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine bu tedbirleri gönderilmesi ile uygulamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni tedbirler 20 Kasım 2020 tarihinde uygulanmaya başlanmıştı.

Yapılan düzenlemede AVM'lerin çalışma saatlerine kısıtlama getirildi. Bu düzenlemeye göre AVM'ler saat 10.00-20.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunacak. AVM'lerin haricinde market, berber, kuaför, güzellik merkezleri de bu saatler aralığında açık olabilecek.

Vatandaşlar AVM'lere HES kodlarını göstererek girebilecekler.

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