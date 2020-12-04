"AVM'ler kaçta kapanıyor" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından yeni tedbirler alındı ve İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine bu tedbirleri gönderilmesi ile uygulamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni tedbirler 20 Kasım 2020 tarihinde uygulanmaya başlanmıştı.

Yapılan düzenlemede AVM'lerin çalışma saatlerine kısıtlama getirildi. Bu düzenlemeye göre AVM'ler saat 10.00-20.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunacak. AVM'lerin haricinde market, berber, kuaför, güzellik merkezleri de bu saatler aralığında açık olabilecek.

Vatandaşlar AVM'lere HES kodlarını göstererek girebilecekler.