İstanbul’da kar yağışı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli. Pek çok işletme ise zorlu şartlar sebebiyle mesai saatlerini bugün için revize etti. Peki, AVM’ler bugün açık mı?

AVM’ler bugün saat kaçta kapanacak? İstanbul 25 Ocak bugün AVM’ler kaça kadar açık?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Avdagiç, "İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır" dedi.