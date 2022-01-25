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Yaşam AVM’ler bugün saat kaçta kapanacak? İstanbul 25 Ocak bugün AVM’ler kaça kadar açık?
Yaşam

AVM’ler bugün saat kaçta kapanacak? İstanbul 25 Ocak bugün AVM’ler kaça kadar açık?

AVM’ler bugün açık mı 25 Ocak Salı | İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Öğleden sonra özellikle Anadolu Yakası’nda yağışların daha yoğun olması bekleniyor. AVM’lerde çalışanlar ya da alış-veriş yapacak olanlar İstanbul’da AVM’lerin ne zamana saat kaça kadar açık olacağını araştırmaya başladı. Peki, AVM’ler saat kaça kadar açık olacak?

Yeniakit Publisher
2022-01-25 14:30:00 -
AVM’ler bugün saat kaçta kapanacak? İstanbul 25 Ocak bugün AVM’ler kaça kadar açık?

İstanbul’da kar yağışı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli. Pek çok işletme ise zorlu şartlar sebebiyle mesai saatlerini bugün için revize etti. Peki, AVM’ler bugün açık mı?

AVM’ler bugün saat kaçta kapanacak? İstanbul 25 Ocak bugün AVM’ler kaça kadar açık?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Avdagiç, "İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır" dedi.

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