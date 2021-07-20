Son senelerde yediden yetmiş yediye milyonların alışveriş yapmak ve sosyalleşmek için tercih ettiği ilk mekanlar arasında AVM’ler yer alıyordu. Pandemiyle birlikte AVM’lerde geçirilen süre azalsa da yine de alışveriş yapacak olanların ilk tercihleri arasında AVM’ler yer alıyor. Bayramda alışveriş merkezlerine gitmek isteyenler açılış-kapanış saatlerini araştırıyor. Peki, bugün AVM’ler açık mı?

AVM'ler bayramda açık mı? Bayramda AVM'ler kaça kadar açık?

AVM’lerin bayramda açık olup olmadığı merak ediliyor. AVM’ler bayram boyunca açık durumda. AVM’ler genellikle 10.00-22.00 saatlerinde hizmet veriyor. Bayram sebebiyle bazı AVM’lerde kapanış saati 23.00 olabiliyor.