AVM'ler bayramda açık mı? Bayramda AVM'ler kaça kadar açık?
Bayramda AVM’ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle aylarca kapalı kalan AVM’ler normalleşme döneminde kapılarını müşterilere açtı. Pandemi sebebiyle eskisi gibi ilgi odağı olmamasına rağmen AVM’ler yine de alışveriş yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında. Bayramda AVM’ye gitmeyi planlayanlar ise AVM’lerin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, bayramın 1. günü AVM’ler açık mı? AVM’ler bayramda saat kaçta açılacak?
Son senelerde yediden yetmiş yediye milyonların alışveriş yapmak ve sosyalleşmek için tercih ettiği ilk mekanlar arasında AVM’ler yer alıyordu. Pandemiyle birlikte AVM’lerde geçirilen süre azalsa da yine de alışveriş yapacak olanların ilk tercihleri arasında AVM’ler yer alıyor. Bayramda alışveriş merkezlerine gitmek isteyenler açılış-kapanış saatlerini araştırıyor. Peki, bugün AVM’ler açık mı?
AVM'ler bayramda açık mı? Bayramda AVM'ler kaça kadar açık?
AVM’lerin bayramda açık olup olmadığı merak ediliyor. AVM’ler bayram boyunca açık durumda. AVM’ler genellikle 10.00-22.00 saatlerinde hizmet veriyor. Bayram sebebiyle bazı AVM’lerde kapanış saati 23.00 olabiliyor.