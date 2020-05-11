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Aktüel

AVM’ler 50 gün sonra yeniden açıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan alışveriş merkezleri bugün yeniden açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:36:43 -
AVM’ler 50 gün sonra yeniden açıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan alışveriş merkezleri bugün yeniden açıldı. Müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alındı. AVM içerisinde hijyen noktaları oluşturulduğu görüldü.


Korona virüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri 21 Mart’ta kapattıkları kapılarını bugün yeniden açtı. Normalleşme kapsamında saat 10.00’da açılan AVM’ler ilk müşterilerini tüm hijyen kurallarına uyarak almaya başladı. Müşteriler içeriye ateşler ölçülerek alındı. Ayrıca, müşterilerin maskesinin olup olmadığına dikkat edildi. Girişe uyarı levhaları konuldu. AVM’nin içinde belirli yerlere uyarı levhası ve dezenfektan konulduğu görüldü.



"Gezmek için geldim"


Alışveriş merkezinin açılmasını bekleyen bir vatandaş, “Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız” dedi.

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