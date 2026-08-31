14 golle kariyerinin zirvesinde... Fenerbahçe'de orta saha şimdi ayağa kalkacak...
Fenerbahçe transfer komitesi son günlere doğru iyice elini hızlandırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe transfer komitesi son günlere doğru iyice elini hızlandırdı.
Süper Lig'de transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapabilir. Sarı-lacivertlilerin orta saha transferi için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Fenerbahçe, yaz transfer dönemi bitmeden iki bölgeye takviye planlıyor. Son olarak stoper hattını Kojo Peprah Oppong'la güçlendiren sarı-lacivertli ekip, kanat ve orta saha transferi planlayan sarı-lacivertliler görüşmelerini hızlandırdığı belirtildi. Fenerbahçe'de orta saha transferi için gündeme gelen isim Napoli'den Scott McTominay. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenebrahçe, yıldız futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Oyuncunun da kendisine olan ilgiye olumlu yaklaştığı ancak Napoli'nin, 29 yaşındaki oyuncunun yerini doldurulmasının zor olmasından dolayı ayrılığa sıcak bakmadığı aktarıldı. Manchester United'dan 2024'te Napoli'ye imza atan İskoç orta sahanın sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Napoli formasıyla geçtiğimiz sezon 14 gol atan deneyimli futbolcu, kariyerinde en fazla gol attığı sezonu yaşamıştı.
Öte yandan kanat transferi için Marcus Rashford'dan olumsuz yanıt gelirken bu bölge için rotanın Lyon forması giyen Malick Fofana'ya çevrildiği ifade edildi. Ayrıca oyuncuyla için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de ilgilendiği ve sözlü olarak 35 milyon euroluk bir teklif yaptığı kaydedildi.
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