14 golle kariyerinin zirvesinde... Fenerbahçe'de orta saha şimdi ayağa kalkacak...

Fenerbahçe, yaz transfer dönemi bitmeden iki bölgeye takviye planlıyor. Son olarak stoper hattını Kojo Peprah Oppong'la güçlendiren sarı-lacivertli ekip, kanat ve orta saha transferi planlayan sarı-lacivertliler görüşmelerini hızlandırdığı belirtildi. Fenerbahçe'de orta saha transferi için gündeme gelen isim Napoli'den Scott McTominay. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenebrahçe, yıldız futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Oyuncunun da kendisine olan ilgiye olumlu yaklaştığı ancak Napoli'nin, 29 yaşındaki oyuncunun yerini doldurulmasının zor olmasından dolayı ayrılığa sıcak bakmadığı aktarıldı. Manchester United'dan 2024'te Napoli'ye imza atan İskoç orta sahanın sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Napoli formasıyla geçtiğimiz sezon 14 gol atan deneyimli futbolcu, kariyerinde en fazla gol attığı sezonu yaşamıştı.