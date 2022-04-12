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Gündem AVM'de korkunç ölüm! Hamile kadın böyle hayatını kaybetti
Gündem

AVM'de korkunç ölüm! Hamile kadın böyle hayatını kaybetti

Gaziantep'te özel bir AVM'nin 3. katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düşen hamile Sevgi Alkayış (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 12:47:00 -
AVM'de korkunç ölüm! Hamile kadın böyle hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, dün akşam saatlerine doğru hamile olduğu öğrenilen Sevgi Alkayış (28), bir AVM'nin üçüncü katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düştü. Genç kadın ağır yaralanırken, AVM içerisinde büyük panik yaşandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve AVM yetkililerince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerine durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

 

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