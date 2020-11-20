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Aktüel AVM'de çantadaki ruhsatlı tabancanın kazara ateş alması sonucu bir kişi yaralandı
Aktüel

AVM'de çantadaki ruhsatlı tabancanın kazara ateş alması sonucu bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:35:36 -
AVM'de çantadaki ruhsatlı tabancanın kazara ateş alması sonucu bir kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da AVM'de alışveriş yapan kişinin çantasındaki ruhsatlı tabancanın kazara ateş alması sonucu akrabası olan genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güvenevler Mahallesi'nde bulunan AVM'deki giyim mağazasında Hikmet G. (49), yakını Basri Y. (20) ve ailesiyle alışveriş yaptığı sırada çantasındaki ruhsatlı tabanca kazara ateş aldı.

Tabancadan çıkan mermi, Basri Y'nin dizinden yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Basri Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hikmet G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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