AVM'de bekçilere silah gösterdi! Gözaltına alındı

Olay, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz açıklanmayan bir kişi AVM içerisinde başka bir şahısla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce olaya AVM’nin güvenlik bekçileri müdahale etti.

SİLAH GÖSTERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Şüpheli, bekçilerin müdahalesine direnerek çevresindekileri tedirgin etti. İddiaya göre şahıs, belindeki silahı göstererek tehditvari tavırlar sergiledi. Güvenlik ekiplerinin olayı polise bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Şüphelinin üzerindeki silahın ruhsatlı olup olmadığı ve olayın tam nedenine ilişkin detayların soruşturma kapsamında netleşeceği ifade edildi.