AVM yatırımcılarının gözü meydan ve caddelerde! Perakendede kazancın yeni adresi

Buğra Kardan

AVM yatırımcıları rotalarını meydanlara ve caddelere çevirdi. Anadolu’da zemin yoklayan yatırımcılar meydanları ve caddeleri alışveriş ile yaşam merkezleri haline getirmeyi hedefliyor.

Meydanlar takibimizde

Ticari gayrimenkul ve yatırım yönetim şirketi Jones Lang LaSalle’nin (JLL) Türkiye Başkanı Avi Alkaş, AVM yatırımlarının yavaşladığına işaret ederek, “Biz de bu bilinçle caddeleri takibe alıyoruz” dedi. Şu anda dördüncü nesil AVM’lere odaklandıklarını dile getiren Alkaş, “Burada söylemimiz caddeleşen alışveriş merkezleri. Artık AVM gibi yönetilen caddeler dönemine geçtik. Bu anlayışla çok farklı uygulamalara yönelebilir, yeni adımlar atabiliriz” diye konuştu.

Anadolu fırsatlarla dolu

Yatırımlar için araştırmaların devam ettiğini anlatan Alkaş, “Malum Anadolu’nun her ilinde bir cadde var. Bu da ilerisi için umutları artırıyor. Cadde mağazacılığı ölmeyecek, gelişimini sürdürecek ve yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor. Metropoller için de aynı durum geçerli. Şu anda Abdi İpekçi ve Bağdat Caddesi gözde yerler” şeklinde konuştu. Sürecin zorlaştığını; ancak iyi planlanmış, kurgulanmış ve doğru danışmanlıklarla oluşturulmuş AVM’lerin hayatta kalabileceğini aktaran Alkaş, “Bu manada kapalı çarşılar önemli bir örnek. Söz konusu çarşılar asırlardır ayakta” ifadesini kullandı.

TL’yi bahane edenler oluyor

AVM yatırımcılarının hassas olduğunun altını çizen Alkaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu son dönemdeki gelişmelerden de anlıyoruz. Farklı yasal düzenlemelerin yatırım niyetlerini ötelediğine tanık oluyoruz. Mesela kira sözleşmelerinin TL’ye endekslenmesi yabancı yatırımcılarda ülkemize yönelik farklı algılara neden oluyor. Kârlılık ile ilgili kaygılar artıyor, ülkeden çıkış kararları alınabiliyor. Tabii yabancı fonlar hareketlidirler, esnek yapıları ararlar. Dolayısıyla çıkmayı dilediklerinde çıkabilmeyi, kârlılıklarını arttırmak istediklerinde farklı sahalara yönelebilmeyi arzu ederler.”

Yeni modeller gündemde

Kira sözleşmelerinin dolardan TL’ye çevrilmesinin ardından çalışmalara koyulduklarını belirten Alkaş, “Sıkıntılar neden olmayacak, tüm tarafları mutlu edecek formüller arıyoruz” açıklamasında bulundu. Türkiye’de AVM’lerin 30 senelik bir tarihi olduğunu hatırlatan Alkaş, “1980’lerde kiralar yıllık ve peşin olarak alınıyordu. Anadolu’da durum halen aynı. Sonra kiralar hasılat esasına döndü. Şimdi de alışveriş merkezlerinde teknolojiden de yararlanarak sektör satışlarına, ortalamalarına, trafiklerine yönelik kiralama modelleri üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’ye ilgiyi devam ettirmeliyiz

Gayrimenkul fuarı MIPIM 2019’un verimli geçeceğini kaydeden Avi Alkaş, şu değerlendirmeleri yaptı: “Son senelerde MIPIM’de güzel bir Türkiye dalgası ve ilgisi oluşturmaya muvaffak olduk. Bir kere bu ilginin devamlılığı çok önemli. Çünkü burada saman alevi gibi değil, sürekli yanan bir ateşi göstermelisiniz. Türkiye büyük bir ülke, önemli bir ekonomi. Ülkenin yarınlarına giden süreçte gayrimenkul sektörü ürettiği istihdam, katma değerle lokomotif görevi görmeye devam edecek. Bu bağlamda MIPIM uluslararası yatırımcıların Türkiye’de çok iyi şeyler olduğunu görmeleri için önemli bir fırsat.”

İstanbul Havalimanı yatırımları artıracak

JLL Türkiye Başkanı Alkaş, İstanbul Havalimanı’nın AVM yatırımlarını olumlu etkileyeceğine dikkat çekti. Yatırımların havalimanında hareketliliğin başlamasıyla vücut bulacağını savunan Alkaş, “Mega proje önemli gelişmeleri beraberinde getirecek. Gerek iç birimlerde gerek yakın bölgelerde AVM’lerin sayısı artacak. Bu çerçevede Arnavutköy ve Başakşehir gibi bölgeler öne çıkacak. Buralarda önemli yatırımlar devreye girecek” öngörülerini paylaştı.

Fonlara iştirak edilmeli

Alkaş, Türkiye’de konut edinmenin, birtakım fonlara iştirak etmenin çok önemli olduğuna işaret ederek, “Yatırımcılar için ortam ideal. Burada bizlere düşen onların her türlü finansman yöntemiyle, gayrimenkulde katılım modelinin tekrar devreye girmesiyle getirilerini elde edebilecekleri güvenceleri pekiştirmek” diye konuştu.