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Ekonomi AVM yatırımcılarından önemli tavsiyeler
Ekonomi

AVM yatırımcılarından önemli tavsiyeler

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından Covid-19 vakalarının artmasının ardından tavsiye kararları alındığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:06:00 -
AVM yatırımcılarından önemli tavsiyeler

Dernekten yapılan açıklamada şöyle denildi: “Hizmet sunma ve çalışma şekilleri değişen veya faaliyetleri etkilenen değerli iş ortaklarımıza gerekli her türlü destek verilmektedir. Örneğin yayınlanan genelgelerle faaliyetleri durdurulan sinema, çocuk eğlence merkezi gibi işletmelerden kira alınmamaktadır. Sektörlere göre her kiracı özelinde yüzde 70’lere varan indirimler yapılmaktadır. Bu destekler kapsamında perakendecilere üyelerimiz tarafından şimdiye kadar 5 milyar lirayı aşkın kira desteği verilmiştir. Dünyada benzeri az olan bu büyük destek neticesinde ülkemizde iflaslar yaşanmamıştır. “

Kritik çağrı

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Kamu otoritesince alınan tedbirler süresince istihdamın ve ekonomik faaliyetlerin korunması adına paydaşlarımız olan kiracılarımıza önümüzdeki dönemde de üyelerimizin elinden gelen desteği her kiracı özelinde oluşturarak vermesi tavsiye edilmektedir. Ülkemizde organize perakende sektörünün gelişimi adına üzerine düşeni yapma kararlılığı ve özverisini gösteren alışveriş merkezi yatırımcılarının geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu tavsiye kararını da hayata geçireceğine inancımız tamdır. Benzer yaklaşımın finans kuruluşları tarafından üyelerimize gösterilmesi, bu sürecin sektörümüz ve ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için hayati önem arz etmektedir.”

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