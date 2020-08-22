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Aktüel "Avluda Klasik Müzik" konserlerinde İstanbul Virtüözleri ve Bülent Evcil sahne aldı
Aktüel

"Avluda Klasik Müzik" konserlerinde İstanbul Virtüözleri ve Bülent Evcil sahne aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 20:44:43 -
"Avluda Klasik Müzik" konserlerinde İstanbul Virtüözleri ve Bülent Evcil sahne aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen "Avluda Klasik Müzik" serisi kapsamında İstanbul Virtüözleri ve flüt sanatçısı Bülent Evcil konser verdi.

Tekfur Sarayı Müzesi'ndeki konser etkinliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske ve mesafe tedbirlerine uygun gerçekleştirildi.

Klasik müzikseverler, flüt sanatçısı Bülent Evcil ile Özgecan Günöz, İmge Tilif, Efdal Altun, Yılmaz Bişer ve Tayfun Tümer'den oluşan İstanbul Virtüözleri’yle buluştu.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanatçılar, W.A. Mozart, C.W. Gluck ve J.S. Bach'ın eserlerinden oluşan bir repertuvar sundu.

"Avluda Klasik Müzik" konser serisi 29 Ağustos'ta Cello Paradiso ile devam edecek.

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