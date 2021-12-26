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Aktüel Avlanmak isterken kendini vurdu
Aktüel

Avlanmak isterken kendini vurdu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği avda kendini vuran kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 20:26:00 -
Avlanmak isterken kendini vurdu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan Serkan Erol, arkadaşları ile birlikte avlanmak için ormanlık alana gitti.

Avlandıkları sırada Serkan Erol, kazara kendi silahından çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Erol'un cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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