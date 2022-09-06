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Kadın - Aile Avgolemono çorbası tarifi nasıl yapılır? Yunan yemeklerinden olan avgolemono çorbası yapılışı, püf noktaları
Kadın - Aile

Avgolemono çorbası tarifi nasıl yapılır? Yunan yemeklerinden olan avgolemono çorbası yapılışı, püf noktaları

Farklı çorba tarifi arayanlar Yunan mutfağında yer alan Avgolemono çorbasını merak edildi ve arama motorlarından araştırmaya başlandı. Peki, Avgolemono çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Avgolemono çorbası ne demek? İşte avgolemono recipe çorbası tarifi, püf noktaları ile Avgolemono çorbası yapılışı...

Yeniakit Publisher
2022-09-06 17:07:00 - 2022-09-06 17:26:16
Avgolemono çorbası tarifi nasıl yapılır? Yunan yemeklerinden olan avgolemono çorbası yapılışı, püf noktaları

Avgolemono çorbası tarifi, gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan isim bu akşam belli olacak.  Yunan mutfağından avgolemono çorbası yapmak avgolemono çorbası tarifi ve yapılışı araştırma konusu oldu. Yunan usulü limonlu tavuk çorbası, kolay yapımı ve malzemeleriyle tavuk suyu çorbasını andırıyor. Peki, avgolemono çorbası nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte Girit Mutfağını da kapsayan en popüler Yunan yemekleri ve Yunan mutfak kültüründen gelmiş Yunan çorbalarından olan avgolemono çorbası tarifi… 

Avgolemono ne demek?

Tavuk suyu ve yumurta sarısının limon suyuyla karıştırılmasıyla yapılan bir Yunan çorbası veya sostur.

Avgolemono Tarifi Püf Noktaları

Tenceredeki çorba suyu ile yumurtanın karıştırıldığı esnada sıcaklık ayarına son derece dikkat edilmelidir.

AVGOLEMONO ÇORBASI MALZEMELERİ

6 çorba kaşığı pirinç
3 su bardağı tavuk suyu
1 çorba kaşığı tereyağı

Terbiyesi İçin:

1 adet limon kabuğu rendesi
1 adet limonun suyu
2 adet yumurta
Karabiber
Tuz

AVGOLEMONO ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak tavuk suyunu kaynatın ve yıkanmış pirinçleri ekleyin. Pirinçler pişince, yağını, tuz ve karabiberi de ekleyin. Ardından terbiyesini hazırlamaya başlayın. Terbiye için, limon suyu ve yumurtayı iyice çırpın, sıcak çorbadan alarak terbiyeye azar azar alarak ısıtın ve çorbaya karıştırarak ilave edin. Terbiyeyle özdeştiğinde altını kapatın ve limon kabuklarını serperek servis edin. Afiyet olsun...

Avgolemono Çorbası Yanında Neler Yenebilir?

  • Patates mantısı
  • Marul salatası
  • Zeytinyağlı enginar.
  • Bezelye yemeği.
  • Kuru fasulye.
  • Patates püreli patlıcan kebabı
  • Sebze kebabı
  • Güveçte köfteli kebap.

En popüler Yunan yemekleri

Dolmaki, evgolemono (limon çorbası), et, ıspanak ve peynirli börek, papoutsakia (karnıyarık), souvlaki (tavuk şiş) ve baklava.

Diğer tarif...

Malzemeler

250 gram tavuk göğüs
2 adet orta boy patates
2 adet havuç
Yarım paket krema (100 gram)
200 gram yoğurt
3 yemek kaşığı un
Yarım demet dereotu
1 yemek kaşığı tereyağ
1 limon
Yeteri kadar tuz

Yunan Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle tavuk göğsünü küçük küp şeklinde doğruyoruz ve düdüklü tencereye üzerini 4 parmak geçecek şekilde su ilave edip haşlıyoruz. ( 5 6 su bardağı su)
Diğer yandan patates ve havucumuzu da aynı şekilde minik küpler halinde doğrayıp ayrı bir tencerede önce 5 -6 dakika kavurup üzerine su ekleyip haşlamaya bırakıyoruz. Bu esnada kremayı ve yoğurdu iyice çırpıyoruz. Karışıma 1 limon suyu, tuz ve 3 yemek kaşığı unu ilave ederek pürüzsüz bir terbiye elde ediyoruz. ( Doğu Avrupa’da yaygın olan ‘’’Smetana’’adlı bir sos bu yaptığımız) Tavuk suyuna azar azar sürekli karıştırarak sosumuzu ekliyoruz. Haşlanan patates ve havucumuzu da süzüp çorbamıza ilave ediyoruz. Dereotunu çok inçe olacak şekilde kesip ilave ediyor ve 5 dakika daha kaynatıyoruz. Son olarak tereyağını tavada eritip çorbanın üzerine ekliyor ve servis ediyoruz.

Peri peri soslu tavuk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Peri peri sos içindekiler ve püf noktaları
Peri peri soslu tavuk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Peri peri sos içindekiler ve püf noktaları

Kadın - Aile

Peri peri soslu tavuk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Peri peri sos içindekiler ve püf noktaları

 

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