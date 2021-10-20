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Ekonomi Avdagiç’ten konuk sektörünü hareketlendirecek teklif
Ekonomi

Avdagiç’ten konuk sektörünü hareketlendirecek teklif

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, konut sahipliliğini artırarak kira artışlarını dengelemek için 2 önerileri olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 15:53:00 -
Avdagiç’ten konuk sektörünü hareketlendirecek teklif

İsmail Çoban

Avdagiç, “Sadece 150 metrekareye kadar, ilk kez konut alacaklardan tapu harcı olan yüzde 2’yi devlet, 6 ay ya da 1 yıl süreyle almayabilir. Ayrıca yine 150 metrekare ile sınırlı olmak üzere yüzde 18 KDV’ye tabi ilk konutta vergi yüzde 1’e düşürülebilir” ifadelerini kullandı.

Yıllık ihtiyaç 750 bin konut

Türkiye’nin konut ihtiyacında mevcut konut stokları ve ikinci el satışlarla bugünlere gelindiğini belirten Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: “Sadece birkaç tane parametre söyleyeyim. Her yıl yaklaşık 550 bin evlilik gerçekleşiyor. Ayrıca göç, deprem gerçeği, yenilemelerle beraber her yıl 750 bin konutun ülkemizde yapılması lazım. Sadece İstanbul’da her yıl 110-120 bin konut ihtiyacı var. İstanbul’da satışlar düştü. Bunun yanında özellikle de pandemi ile birlikte tedarik zincirinde yaşanan zorluklarla birlikte inşaatta girdi maliyetleri ciddi ölçüde arttı.”

“Stoklar bitecek ve yeni projeler başlayacak”

İTO Başkanı Avdagiç, devletin alacağı tedbirler konusunda yeni konut sahiplilik oranının artacağını vurgulayarak, “Alınacak tedbirlerle kiraya talep azalacağı için böylelikle kira artışları da yavaşlayacaktır. Satışların artmasıyla birlikte yarım kalan projeler tamamlanacak ve hareketlilik olacaktır piyasada. Bu arada duran projelerin çalışmasıyla birlikte istihdam artacak, stoklar bitecek ve yeni projeler başlayacak” değerlendirmesini yaptı.

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