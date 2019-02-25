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Avdagiç’ten iş dünyasına çağrı: Hızlı değişime hazır olun

5G ağının iş yapış modellerini değiştirecek bir hız sunacağını belirten İTO Başkanı Avdagiç, “5G network hızı, ticareti baştan aşağı değiştirecek. Yapay zeka, 2020’ye kadar 70 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Şirketlerimiz, yıkıcı inovasyon yapmalı” dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:39
Avdagiç’ten iş dünyasına çağrı: Hızlı değişime hazır olun

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “5G network hızı, ticareti baştan aşağı değiştirecek. Yapay zeka, 2020’ye kadar 70 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Şirketlerimiz, yıkıcı inovasyon yapmalı” dedi.

29 firma yer alıyor

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress’de İstanbul Ticaret Odasının (İTO) düzenlediği Türkiye milli iştiraki ve ikili görüşme platformu kapsamında 29 firmanın yer aldığını dile getiren Avdagiç, “Teknoloji, hızıyla uzun mesafeleri kısaltıyor, gücünü kısaltmalarla ortaya koyuyor. Geleceğimizin kısaltmaları, yüksek hızlı ağ (5G), nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (AI) ve büyük veri (big data)” diye konuştu.

Ticarete 5G damgası

Avdagiç, Türkiye’de de denemeleri başlayan 5G ağının iş yapış modellerini değiştirecek bir hız sunacağını belirterek, “5G network hızı, ticareti baştan aşağı değiştirecek. Yapay zeka, 2020’ye kadar 70 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Şirketlerimiz, yıkıcı inovasyon yapmalı. Kalkınma yolundaki engelleri, yıkıcı inovasyonla yıkacağız. Akıllı cihazlarla olmak üzere yaşamımızın her alanına dijital dokunuşlar yapmalıyız. Türkiye, gelecek 10 yıl yapay zeka ve öğrenen makineler yarışında ilk sıralarda olmalı” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:39
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  2. GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress
  3. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  4. 5G ağı

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