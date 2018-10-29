Avdagiç: Tarihi İpek Yolu gökyüzünde hayat bulacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bugün ilk fazı hizmete açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na ilişkin “İstanbul Yeni Havalimanı ile Türkiye’yi küresel ticarette geleceğe uçuracak tarihi İpek Yolu gökyüzünde hayat bulacak” dedi. Yeni havalimanıyla e-ticaret kargosunda üs haline geleceklerini vurgulayan Avdagiç, “Türkiye, şimdi sadece doğu ile batıyı değil, tüm dünyayı birleştiren bir köprü oldu. 100. yıl gururunu yaşayacağımız 2023’e beş kala, adeta ‘yatırımların yatırımı’ olan yeni havalimanı ile bize bu heyecanı yaşatanları Türk milleti daima hayırla anacak” ifadelerini kullandı. Avdagiç, yeni havalimanının yıllık 5,5 milyon tonluk hava kargo kapasitesi ile de öne çıkacağını ifade etti.