Avcı’nın ilk transferini duyurdular! İmzaya geliyor

Arjantin basını, Beşiktaş'ın yeni sağ bekini duyurdu. Siyah Beyazlılar'ın Lanus forması giyen 25 yaşındaki Leonel Di Placido'nun transferini bitirdiği ve imzaların bu hafta içinde atılacağı öğrenildi.

Uzun bir süredir sağ bek arayışında olan Beşiktaş, aradığı ismi sonunda bulmuş gibi görünüyor.

Micheles, iki kulübün transfer konusunda kesin anlaşmaya vardığını ve Arjantinli futbolcunun bu hafta sonundan evvel Türkiye'ye gelerek kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmenin altına imza atacağını duyurdu. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan Tangocu için Siyah Beyazlılar'ın ödeyeceği bonservis hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Leonel Di Placido kimdir?

28 Ocak 1994 doğumlu olan Leonel Di Placido, geride kalan sezonda 24 maçta forma giyerken takımına 1 gol ve 2 asistlik bir katkıda bulundu. Piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösterilen sağ bek oyuncusu, görev verildiği takdirde ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. 1.76 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Arjantinli, kariyerinde bu güne dek yurt dışına hiç çıkmazken All Boys ve Tucuman takımlarında da top koşturdu.