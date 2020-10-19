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Aktüel Avcılar'daki kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Aktüel

Avcılar'daki kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:32:47 -
Avcılar'daki kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da, komşular arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Yeşilkent Mahallesi Geçici 559. Sokak'ta komşular arasında çıkan kavgada, 1'i ağır 3 kişinin yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Mesut Ö. (29), Cemal Ö. (21) ve Murat Ö'nün (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Ayrıca olayın iki aile arasında geçmişten kaynaklı husumet nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Sopa ve baltaların kullanıldığı kavgada M.Ç. başına aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı.

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