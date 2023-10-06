Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüşpala Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen C.B.'nin evinde arama yapıldı. Aramalarda her biri 2 gram olmak üzere paketlenmiş 42 içimlik esrar ve 520 gram esrar ve bir tabanca ele geçirildi.

Yeşilkent Mahallesi'nde ise B.A. ve S.T. gözaltına alındı. Bu kişilerin boş araziye gizlediği son dönemde yaygınlaştığı belirlenen 340 gram metafetamin olarak bilinen uyuşturucuyu çikolata aromalı tütüne püskürterek sattığı belirtildi. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheliden B.A. tutuklandı.

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