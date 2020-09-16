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Aktüel Avcılar'da müzikhole yönelik silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Aktüel

Avcılar'da müzikhole yönelik silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 00:46:37 -
Avcılar'da müzikhole yönelik silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da, bir müzikhole yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Marmara Sahil Sokak'ta müzikholün önüne otomobille gelen kişi veya kişiler, iş yerine doğru ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu M.C. yaralandı. Şüpheliler ise geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırı sonucu yaralanan M.C., iş yerindeki arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Açılan ateş sonucunda ise bir vatandaşın park halindeki aracına mermi isabet etti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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