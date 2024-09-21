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Gündem Avcılar'da metrobüs kazası! Yaralılar var!
Gündem

Avcılar'da metrobüs kazası! Yaralılar var!

Yeniakit Publisher
2024-09-21 10:40:43 - 2024-09-21 10:40:43

Avcılar'da seyir halindeki metrobüs önündeki metrobüse çarptı. Olay anı böyle kaydedildi.

Avcılar'da bir metrobüsün önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle seferler bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirilirken, aracın olay yerinden kaldırılması sonrası seferler normale döndü.

Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki iki yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.

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