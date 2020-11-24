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Aktüel Avcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Aktüel

Avcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:07:37 -
Avcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da, küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım Cumartesi günü gece saatlerinde Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki metrobüs çıkışında, yanında annesi varken 12 yaşında kız çocuğunu taciz eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelinin G.D. olduğunu belirleyen Avcılar Çocuk Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı Esenler'de gözaltına aldı.

Bir otomotiv firmasında çalıştığı öğrenilen G.D, Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

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