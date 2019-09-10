Avcılar’da ıslak zeminde kontrolden çıkan araç takla attı Avcılar’da çiçekleri sulama sistemi yüzünden kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden araç sürücüsü takla atarak yolun karşısına geçti.

Avcılar’da çiçekleri sulama sistemi yüzünden kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden araç sürücüsü takla atarak yolun karşısına geçti. Kaza nedeniyle Avcılar-Ambarlı bağlantı yolu bir süre trafiğe kapandı

Olay, sabah 08.00 sıralarında Avcılar-Ambarlı bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarlarındaki çiçekleri sulama sistemi yüzünden yolda bir miktar su birikintisi meydana geldi. Bu sırada yolda seyir halinde ilerleyen 34 UV 0972 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere vurdu daha sonra takla atarak yolun karşı tarafına geçti. Olayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araç sürücüsü Ş.K.’ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Avcılar-Ambarlı bağlantı yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen çekici vasıtasıyla takla atan araç kaldırıldı. Aracın kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.

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