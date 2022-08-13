Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde karton ve plastik atıkların bulunduğu bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Firuzköy Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine dair çalışmaların sürdüğü belirtildi. (İLKHA)