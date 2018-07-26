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Avcılar'da dehşet! Eşine pusu kurdu

İstanbul'da bir ortaokulda müdür yardımcısı olan Ayşegül Çelik, boşanma aşamasında olduğu kocası Ahmet Reşit Çelik’in silahlı saldırısına uğradı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 19:42
Avcılar'da dehşet! Eşine pusu kurdu

Avcılar’da bir ortaokulda müdür yardımcısı olan Ayşegül Çelik, boşanma aşamasında olduğu kocası Ahmet Reşit Çelik’in silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Ayşegül Çelik yaralanırken, yanındaki annesi Fehime Küçük olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan koca olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Ayşegül Çelik’in durumun ağır olduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 19:42
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