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Gündem Avcılar'da dehşet
Gündem

Avcılar'da dehşet

İstanbul Avcılar'da boş arazide erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 15:51:00 - 2023-03-13 15:53:45
Avcılar'da dehşet

İstanbul Avcılar'da boş arazide erkek cesedi bulundu.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir sitenin yanında yer alan boş arazideki duvarın demir parmaklarında bir kişinin asılı şekilde olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin Arslan Annayev'e ait olduğu belirlendi.

Hastanede yapılan incelemede Annayev'in başında darp izleri olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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