Avcılar'da bir binanın balkonu çöktü
İki bloktan oluşan bina tedbir amaçlı boşaltılıyor
İSTANBUL (AA) - Avcılar'da balkonu çöken bir bina tedbir amacıyla boşaltılıyor.
Alınan bilgiye göre, Avcılar Gümüşpala Mahallesi Çoban Suyu Sokağı'nda 5 katlı bir binanın 5. katındaki dairenin balkonu, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Çökme nedeniyle sokaktaki 2 araçta hasar oluşurken, sokak trafiğe kapatıldı.
İki bloktan oluşan bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.