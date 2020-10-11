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Aktüel Avcılar'da bir binanın balkonu çöktü
Aktüel

Avcılar'da bir binanın balkonu çöktü

İki bloktan oluşan bina tedbir amaçlı boşaltılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-11 18:27:23 -
Avcılar'da bir binanın balkonu çöktü

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da balkonu çöken bir bina tedbir amacıyla boşaltılıyor.

Alınan bilgiye göre, Avcılar Gümüşpala Mahallesi Çoban Suyu Sokağı'nda 5 katlı bir binanın 5. katındaki dairenin balkonu, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Çökme nedeniyle sokaktaki 2 araçta hasar oluşurken, sokak trafiğe kapatıldı.

İki bloktan oluşan bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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