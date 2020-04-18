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Aktüel

Avcılar'da bir araçta uyuşturucu, tabanca ve çalıntı kartlar ele geçirildi

Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı

2020-04-18 18:49:35 -
Avcılar'da bir araçta uyuşturucu, tabanca ve çalıntı kartlar ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da durdurulan bir araçta tabanca, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda çalıntı banka kartı ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Avcılar'da güney yanyol D-100 bağlantı noktasında denetleme yapan polis ekipleri, 16 PE 665 plakalı aracı durdurdu.

Araçtaki 3 kişinin çelişkili ifadeleri üzerine polis arama yaptı. Otomobilde ve şüphelilerin üst aramasında, tabanca, çalıntı banka ve kimlik kartları ile bir miktar uyuşturucu ve para bulundu.

Paranın bir kısmının sahte olduğu belirlenirken, ele geçirilen banka ve kimlik kartlarının şüphelilerin daha önce hırsızlık yaptıkları evlerden çaldıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan İ.G, Ç.T ve N.T'nin birçok suçtan kaydı olduğu belirlendi.

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