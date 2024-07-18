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Yaşam Avcılar’da amcasının park halindeki aracını ateşe verdi
Yaşam

Avcılar’da amcasının park halindeki aracını ateşe verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-18 01:03:00 -
Avcılar’da amcasının park halindeki aracını ateşe verdi

Avcılar’da, iddiaya göre H.Ç. amcasına ait park halindeki hafif ticari aracı ateşe verdi.

Yeşilkent Mahallesi G-811 Sokak’ta saat 22.30 sıralarında park halinde bulunan hafif ticari araçta yangın çıktı. Alev alev yanan aracı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Araç yangının ardından metal yığınına dönerken, çevrede inceleme yapan polis, aracın 18 yaşından küçük H.Ç. tarafından yakıldığını belirledi. Amcasına ait aracı ateşe veren H.Ç. polisin çalışması sonucu gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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