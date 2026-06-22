Avcılar’da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Avcılar’da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yandaki binalara sıçramadan söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.
İstanbul Avcılar’da gece saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Firuzköy Mahallesi Plevne Caddesi’nde bulunan binanın çatısında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı.
Olay, saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında çatıdan metrelerce yükseğe alevler yükseldi.
Firuzköy Mahallesi’ndeki Plevne Caddesi’nde bulunan binanın çatısında saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıdan metrelerce yükseğe alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu yandaki binaya sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, çatı tamamen yandı. Binada yaşayan Ali Baran Özdemir, yangının neden çıktığını bilemediklerini ancak, çatıda elektrik panosundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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