Avcılar’da 2 ev cayır cayır yandı

Yangın, saat 05.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesi Yediveren Sokak üzerinde bulunan yaklaşık bin metrekare alana kurulu aile çay bahçesi ve piknik alanı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bin metrekare alana kurulu işletme içinde bulunan barakalarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, üç ayrı noktada çıkan yangınlara dört bir yandan müdahale etti. Restoran ve işçilerin kaldığı 3 barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonrası barakalar kullanılamaz hale gelirken içeride kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Ölü ve yaralının olmadığı yangında işletmede maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.