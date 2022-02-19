Avcılar sular ne zaman gelecek 19 Şubat
İstanbul su kesinti saatleri | İstanbul Avcılar'da bazı mahallelerin etkilendiği su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı mahallelerde yaşayanlar ise kesintinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Avcılar sular saat kaçta gelir?
İstanbul’un bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar ise su kesintisinin ne zaman saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelir?
Avcılar sular ne zaman gelecek 19 Şubat
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Denizköşkler Mah,Ambarlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.02.2022 11:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.