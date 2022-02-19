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Yaşam Avcılar sular ne zaman gelecek 19 Şubat
Yaşam

Avcılar sular ne zaman gelecek 19 Şubat

İstanbul su kesinti saatleri | İstanbul Avcılar'da bazı mahallelerin etkilendiği su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı mahallelerde yaşayanlar ise kesintinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Avcılar sular saat kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-02-19 18:10:00 -
Avcılar sular ne zaman gelecek 19 Şubat

İstanbul’un bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar ise su kesintisinin ne zaman saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelir?

Avcılar sular ne zaman gelecek 19 Şubat

İlçe         :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler      :              Merkez Mah,Denizköşkler Mah,Ambarlı Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               19.02.2022 11:01

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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