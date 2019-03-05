0553 313 94 23

Avcılar koruma altındaki 'mahmuzlu kız kuşu'nu vurdu

Türkiye'de nadir görülen ve nesli koruma altında bulunan mahmuzlu kız kuşu, avcılar tarafından vurularak, yaralanmış bulundu. Kuş, tedaviye alındı.

05 Mart 2019 Salı 12:40
Avcılar koruma altındaki 'mahmuzlu kız kuşu'nu vurdu

Hakkari Selahattin Eyyubi Havalimanı çalışanları yaralı halde mahmuzlu kız kuşu buldu. Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan'a teslim edilen kuşun tüfekle vurulduğu belirlendi. Kanadındaki saçma çıkarılan kuş, tedavisinin geri kalanı için Van'a gönderilecek. Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, Türkiye'de nadir görülen kuşun avcılar tarafından vurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Mahmuzlu kız kuşu olarak bilinen bu kuşu havaalanı çalışanları yaralı halde getirdi. Avcılar tarafından vurulmuş. Geldiğinde kuşun kanadı kopmak üzereydi, ilk tedavisini yaptık. Yarasını temizledik. Gerekli antibiyotik uygulamasını yaptık. Dostumuzu Van Koruma Milli Parkı'na göndermeyi düşünüyoruz. Orada, en iyi müdahale yapılacaktır. Kırılmış kanadı tedavi edilip, doğal yaşam alanına bırakılacaktır. Koruma altında olan bir kuş. Bu ismi kanat uçlarındaki mahmuzlardan alıyor. İki kanat uçlarında da çok sivri ve keskin bir mahmuz var. Türkiye'de nadir görülür. Yüksekova'da ilk defa gördüm. Muhtemelen göç yolu nedeniyle buradan geçiyordu." 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:40
  1. Van
  2. Hakkari
  3. Yüksekova
  4. mahmuzlu kız kuşu
  5. yaralı kuş

YORUM YAZ

  • hakanhakan1 sa önce
    B.kunu yeyin o güzel kuşun, bu kuşu öldürünce elinize ne geçecek.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Tavşantepe'den Tuzla'ya metro gelecek"
  1. "Tavşantepe'den Tuzla'ya metro gelecek"
  2. Bankaya kredi çekmeye gitti, hayatının..
  3. Yıldız halterciler ABD'de podyuma..
  4. Kayak merkezlerinde son durum
  5. Denizli’de ‘Karikatür Yarışması’..
  6. İTSO’dan WIN EURASIA Fuarı’na gezi
  7. Halterde 7 madalya
  8. MÜSİAD Gaziantep’te yeni dönemin ilk..
  9. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
  10. Bakan Soylu: CHP'nin PKK'ya yaptığı..
  11. 10 yılda kazanacağı parayı, 1 yılda..
  12. “Hipertansiyon en ciddi ölüm..
  13. Kırşehir Belediyesi, barınak projesine..
  14. Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi..
  15. MaviBahçe’ye “Alışveriş Merkezleri..
  16. "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır"
  17. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz..
  18. Filistinli öğrenciler, Rektör..
  19. Bilecik’e 15’inci akıllı durak..
  20. Ünlüler çocuklar için Mardin’de el ele
  21. Aydın’ın sultanları tarih yazmak için..
  22. Ruhsar Pekcan açıkladı! Haftaya başlıyor
  23. Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine..
  24. Kiraladıkları evlerde uyuşturucu..
  25. Şahinler Holding’den tenise 50 milyon..
  26. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:..
  27. Talat Papatya’dan sağduyu çağrısı
  28. Kılıçdaroğlu: İnanç Allah ile kul..
  29. "Güzide kulübümden bu şekilde..
  30. Amedspor'dan jiletli futbolcu hakkında..
Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
Katar'dan flaş S-400 açıklaması
Katar'dan flaş S-400 açıklaması
Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

Günün Karikatürü

3 Mart 2019
23 zincir markete soruşturma
23 zincir markete soruşturma
İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar