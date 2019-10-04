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Avcılar Alsancak İlkokulu ve Avcılar Alsancak ortaokulu bugün tatil mi 4 Ekim Cuma

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı 29 okul için ağır ve hafif hasar tespiti yapmıştı. MEB 29 okulda okuyan öğrenciler için eğitim öğretimin başka okullarda yapılmasına karar verdi. Son dakika gelen açıklamaya göre MEB Avcılar Alsancak İlkokulu için tatil kararı verdi. Peki Avcılar Alsancak İlkokulu bugün tatil mi 4 Ekim Cuma.

04 Ekim 2019 Cuma 09:15
Avcılar Alsancak İlkokulu ve Avcılar Alsancak ortaokulu bugün tatil mi 4 Ekim Cuma

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı 29 okul için ağır ve hafif hasar tespiti yapmıştı. MEB 29 okulda okuyan öğrenciler için eğitim öğretimin başka okullarda yapılmasına karar verdi. Son dakika gelen açıklamaya göre MEB Avcılar Alsancak İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu için tatil kararı verdi. Peki Avcılar Alsancak İlkokulu bugün tatil mi? Avcılar Alsancak Ortaokulu bugün tatil mi 4 Ekim Cuma.

Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 26 Eylül perşembe günü meydana gelen deprem ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerince yapılan ön hasar tespiti çalışmasında Alsancak İlkokulu ile hemen yanındaki Alsancak Ortaokulu binalarının kullanım açısından risk oluşturabileceği belirlendi. Açıklamada, "Konu hakkında detaylı inceleme yapılıncaya kadar binalarımızın tedbiren kullanıma kapatılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle 4 Ekim 2019 Cuma günü Kaymakamlık oluru ile Alsancak İlkokulumuz ve Alsancak Ortaokulumuzda eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Öğrencilerimizin Pazartesi günü hangi okullarda eğitime devam edeceği gerekli çalışma ve planlama yapıldıktan sonra velilerimizle paylaşılacaktır" denildi.

 

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 09:15
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