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İbrahim Ulusoy kimdir? Avcılar AK Parti belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

İbrahim Ulusoy Avcılar AK Parti belediye başkan adayı mı oldu? AK Parti 2019 yerel seçim adayları en çok merak edilen konuların başında geliyor. AK Parti İstanbul Avcılar belediye başkan adayı 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti Avcılar belediye başkan adayı son dakika belli oldu. Avcılar AK Parti belediye başkan adayı başhekim İbrahim Ulusoy oldu. İbrahim Ulusoy kimdir? İbrahim Ulusoy nereli ve kaç yaşında? İşte İbrahim Ulusoy biyografisi.

22 Kasım 2018 Perşembe 09:54
İbrahim Ulusoy kimdir? Avcılar AK Parti belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

İbrahim Ulusoy Avcılar AK Parti belediye başkan adayı mı oldu? AK Parti 2019 yerel seçim adayları en çok merak edilen konuların başında geliyor. AK Parti İstanbul Avcılar belediye başkan adayı 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti Avcılar belediye başkan adayı son dakika belli oldu. Avcılar AK Parti belediye başkan adayı başhekim İbrahim Ulusoy oldu. İbrahim Ulusoy kimdir? İbrahim Ulusoy nereli ve kaç yaşında? İşte İbrahim Ulusoy biyografisi

İbrahim Ulusoy kimdir?

Başhekim A. İbrahim Ulusoy, 1978 Trabzon doğumlu. İlk ve Ortaöğrenimini Trabzon da bitirdi. 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001-2006 yıllarında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Genel Cerrahi kliniğinde ihtisasını tamamladı. Giresun Görele Devlet Hastanesinde 30.01.2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine Ekim 2009 – Kasım 2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti.

Avcılar Devlet Hastanesinde başhekim olarak görev yapmakta

2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane yöneticiliği yaptı. 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği, ardından Aralık 2017’ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı. 01.12.2017 itibari ile  Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde Başhekim olarak göreve başladı. Halen görevine devam etmekte olup evli iki çocuk babasıdır. 

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2014 Avcılar yerel seçim sonuçları

CHP adayı Handan Toprak Benli % 44

AK Parti adayı Bayram Şenocak  40.9

MHP adayı İnci Demirel % 9.1

24 Haziran 2018 Avcılar seçim sonuçları

AK Parti % 35,8

CHP % 33,4

HDP  % 13,1

İYİ Parti % 8,4

MHP % 7,7

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:54
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